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Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al centro

11 maggio 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
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Si è svolto all'Archivio Storico del Quirinale l'incontro dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni legate al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che ha segnato l'avvio della storia democratica del Paese. L'appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento istituzionale e culturale dedicato alla riflessione sui principi fondativi della Repubblica e sul loro significato nell'attuale contesto sociale e politico.

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