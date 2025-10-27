Formazione: Rinaldi (Bicocca), 'Con progetto Obiettivo Effe educazione finanziaria ed empowerment femminile'

"La ricerca 'Donne: negoziate meglio' è uno studio condotto dall'università Bicocca su un campione di 120 studentesse, adolescenti e 210 universitari. Dall'indagine emerge come la netta maggioranza delle ragazze pensa di non essere adeguatamente preparata a fare una negoziazione e di non essere brava a negoziare. Con il progetto Obiettivo Effe ogni anno a giugno, proponiamo gratuitamente l'Effe Summer Camp, presso l'ateneo. 40 ore riconosciute come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) dove le ragazze imparano di finanza, di imprenditorialità e acquisiscono anche soft skills importanti come le competenze negoziali". Così Emanuela Rinaldi, professoressa associata di Sociologia dei processi culturali all'università MIlano-Bicocca, intervenendo alla presentazione della ricerca condotta dall'ateneo.