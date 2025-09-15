circle x black
Foto delle amiche caricate su siti porno, indagato 22enne a Milano

Il giovane prendeva di nascosto le immagini dai profili social e le pubblicava su un sito pornografico, associandole a un contesto degradante

Computer - Afp
15 settembre 2025 | 19.47
Redazione Adnkronos
Prendeva di nascosto le loro foto dai profili social, immagini scattate in momenti di spensieratezza al mare o in città, e le pubblicava su un sito pornografico, associandole a un contesto degradante. Secondo quanto riporta La Stampa, a finire nei guai è un 22enne dell’hinterland Sud-Est di Milano, indagato dalla procura del capoluogo con le accuse di accesso abusivo a sistemi informatici, diffamazione e violazione della privacy.

Il giovane, individuato come possibile autore delle condotte da un gruppo di venticinque ragazze tra i 17 e i 24 anni, è stato raggiunto nei giorni scorsi da una perquisizione dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. I militari hanno sequestrato il suo cellulare e il computer per verificare l’esistenza dei file originali, eventuali altre immagini o video non ancora noti e possibili contatti con terzi per la diffusione del materiale.

Le ragazze, tutte residenti nei comuni della cintura Sud-Est di Milano, avevano scoperto la vicenda nel marzo dello scorso anno, quando amici e conoscenti le avevano avvisate che le loro foto erano finite su un portale pornografico. Le immagini, spesso prelevate da profili Instagram privati, erano state caricate online senza consenso e, in alcuni casi, "accostate a contenuti esplicitamente sessuali, con gravi conseguenze per la loro riservatezza e dignità. In un episodio, il 22enne avrebbe persino pubblicato due video in cui compariva un cellulare con la foto di una delle vittime sullo sfondo, mentre un uomo si abbandonava a un atto di autoerotismo".

