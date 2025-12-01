circle x black
Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata, confermato in appello ergastolo per Valda

Il 18enne ucciso da un colpo di pistola la notte del 20 marzo 2023

01 dicembre 2025 | 23.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Confermata anche in appello la condanna all'ergastolo per Francesco Pio Valda, il 21enne, considerato vicino al clan Aprea di Barra, accusato dell'omicidio di Francesco Pio Maimone.

Maimone, pizzaiolo 18enne, rimase ucciso da un colpo di pistola la notte del 20 marzo 2023 mentre era con alcuni amici sul lungomare di Napoli, agli chalet di Mergellina: il killer sparò all'impazzata tra la folla degli chalet "incurante della presenza di famiglie con passeggini e bambini" dopo una lite con altre persone per un drink versato su una scarpa Louis Vuitton.

La sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, è stata accolta con lacrime di sollievo dai familiari di Maimone, presenti in aula.

