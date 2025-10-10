Frassinetti (Mim), 'Impegnati a contrastare bullismo e cyberbullismo'

"Il Ministero dell'Istruzione del Merito, insieme ad altri ministeri, è veramente impegnato per il rinnovo delle linee dell'educazione civica e altre iniziative volte a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, che sono anche la conseguenza del degrado e dell'abbandono scolastico". Così Paola Frassinetti, Sottosegretario Ministero dell'Istruzione e del Merito, agli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione, intitolati 'Seminare valori oggi, proteggere il futuro' e organizzati a Palazzo dell'Informazione a Roma dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.