Aria via via più fredda già da domani, temperature giù di 8-10 gradi nel weekend

E' in arrivo sull'Italia un nocciolo di aria fredda che porterà venti via via più freddi di Bora e Grecale e precipitazioni che si trasformeranno in neve anche in collina. Dopo un giovedì che trascorrerà con un tempo asciutto, ma localmente nebbioso al Nord (specie in Piemonte e Lombardia) e al Centro (anche a Roma), da domani venerdì 29 novembre inizierà ad affluire aria via via più fredda dai quadranti nord orientali, attirata dall’arrivo di una goccia fredda o cut-off ovvero un blocco di aria fredda in quota che si stacca da un più vasto ciclone (cut-off, in italiano letteralmente "tagliato fuori").

Il tempo, avverte iLMeteo.it, peggiorerà dalle regioni adriatiche verso il Sud peninsulare con rovesci, a tratti temporaleschi, e nevicate inizialmente a quote superiori ai 1600 metri, ma con quota neve in calo in serata. Il Nord sarà escluso da questo peggioramento, anzi qui avanzerà l’alta pressione.

Nel weekend il nocciolo freddo, come un proiettile, si fionderà verso Sud. Sabato continueranno ad affluire venti freddi da est/nordest. Il tempo sarà compromesso da precipitazioni a tratti moderate su Marche meridionali, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica. Dato il previsto sensibile abbassamento delle temperature, la neve riuscirà a scendere fino a quote collinari (6-700 metri al Centro e oltre i 900 metri al Sud), mentre il sole invece splenderà al Nord, eccezion fatta per la formazione di nebbie in pianura. Domenica la goccia fredda si allontanerà definitivamente dall’Italia, lasciando dietro di sé uno strascico instabile che interesserà soprattutto Puglia e Calabria, marginalmente ancora Abruzzo e Molise. In questo contesto le nevicate scenderanno sopra i 1000 metri.

Infine, per quanto riguarda le temperature, sarà proprio nel weekend che si abbasseranno fino a 8-10°C al Centro-Sud. Basti pensare che le principali città, come Roma, Firenze, Napoli, ma anche Pescara e Bari, da valori massimi di poco sotto i 20°C scenderanno fin quasi a 10°C. In più il freddo sarà accentuato e maggiormente percepito a causa dei venti che soffieranno dai quadranti settentrionali.

Oggi, giovedì 28 novembre - Al Nord: tra nebbie e nubi basse. Al Centro: possibile nebbia sul Lazio, tante nuvole altrove. Al Sud: cielo a tratti molto nuvoloso.

Domani, venerdì 29 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, salvo nebbie. Al Centro: peggiora sulle Adriatiche con piogge, venti di Grecale. Al Sud: peggiora con precipitazioni sparse.

Sabato 30 novembre - Al Nord: soleggiato, nebbie al Nordovest e in Emilia. Al Centro: neve fino in collina sulle regioni adriatiche, venti moderati. Al Sud: instabile con neve a 900-1000 metri. Venti forti.

Tendenza: domenica ancora instabile, specie al Sud, poi migliora ovunque lunedì.