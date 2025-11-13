Continua la novembrata 2025 sull'Italia, periodo caldo che prende il nome dall’ottobrata romana, così come è accaduto anche nel 2023 e nel 2024. Caldo anomalo che prevarrà soprattutto tra domani, venerdì 14 novembre, e sabato 15. In pianura le temperature si manterranno 'solo' 4- 5 gradi oltre la media a causa dell’inversione termica: farà più caldo in montagna.

Al momento dunque non si intravedono masse d’aria groenlandesi sottolinea iLMeteo.it, scandinave o russe pronte a fiondarsi verso l’Italia; ciò nonostante, un importante cambiamento è all’orizzonte. Dal weekend, puntuale con la metà di novembre, arriveranno delle precipitazioni al Nord e in Toscana. Mentre sul resto del Paese avremo condizioni ancora di piena novembrata.

Dal caldo anomalo passeremo dunque alla pioggia. Ma non avremo tranquille piogge autunnali: a causa del calore che si sta accumulando in questi giorni, arriveranno temporali e acquazzoni, localmente intensi tra Liguria e alta Toscana.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 13 novembre - Al Nord: soleggiato salvo locali nebbie notturne e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, locali nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite per il periodo.

Domani, venerdì 14 novembre - Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio e poi sul Piemonte. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite.

Sabato 15 novembre - Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: in prevalenza stabile. Al Sud: soleggiato e mite.

Tendenza: domenica di maltempo al Nord e sull’alta Toscana; soleggiato e caldo per il periodo altrove.