Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta: ipotesi incidente

L'adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio

Un'auto dei carabinieri
23 gennaio 2026 | 22.02
Redazione Adnkronos
Un 15enne di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato trovato morto in serata in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Erano stati i genitori a dare l'allarme perché l'adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. Chiamato al cellulare il ragazzo non rispondeva. I carabinieri intervenuti hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Hanno trovato il corpo in un dirupo, non lontano da casa. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente.

