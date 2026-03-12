Tra le persone colpite, ci sono due bambini di 11 e 12 anni

La Russia ha attaccato oggi, giovedì 12 marzo, la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia e la regione circostante con bombe aeree teleguidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due minorenni. Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni e infrastrutture critiche. Tredici persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Tra le persone colpite, ci sono due bambini di 11 e 12 anni.

Mosca: sventato attentato in Crimea

Un attentato contro un alto ufficiale russo in Crimea è stato sventato dal Servizio di Sicurezza Federale russo. L'Fsb ha riferito che l'attacco, contro un alto ufficiale militare di un'unità del Ministero della Difesa russo, era stato pianificato da un residente locale su istruzioni dei servizi segreti ucraini e che l'uomo è stato arrestato.

Domani Zelensky da Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all'Eliseo il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto l'Eliseo spiegando che i due leader parleranno dei ''mezzi per aumentare la pressione sulla Russia'' dopo quattro anni di guerra contro l'Ucraina, oltre al ''contrasto contro la flotta fantasma'' russa.

Maron e Zelensky, spiega l'Eliseo in una nota, "si scambieranno inoltre opinioni sulle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nel quadro della Coalizione dei volenterosi in materia di garanzie di sicurezza".