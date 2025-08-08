Da Fiorello a Valentino, da Chris Smalling a Mattia Zaccagni, e poi la vedova di Domenico Modugno, la sorella di Gianni Agnelli fino a Caterina Balivo: sono molti i vip che negli ultimi anni sono finiti nel mirino dei 'soliti ignoti', che sono riusciti a entrare nelle loro case e a portare via oggetti di lusso e denaro.

Il furto subito da Rosario Fiorello nella notte è solo l'ultimo di una lunga lista che ha visto finire sui giornali i nomi di diverse celebrità. Solo due settimane fa, il 23 luglio, Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno, ha subìto una rapina in casa nella villa sull'Appia Antica, con i ladri che sono riusciti in quel caso a portare via la cassaforte e diversi oggetti in argento. Sempre il mese scorso lo stilista Valentino Garavani e il calciatore della Lazio Matias Vecino sono stati presi di mira dalle bande specializzate in furti in case di vip: il centrocampista biancoceleste, il 22 luglio scorso, ha denunciato un furto in casa, con i ladri che sono riusciti ad entrare nella sua casa in zona Camilluccia forzando una finestra, prendendo diversi oggetti di valore. Più fortunato lo stilista Valentino, che la sera del 6 luglio ha subito un tentativo di effrazione nella sua villa sull'Appia Pignatelli: due uomini si sono infatti introdotti nel giardino della villa, venendo messi in fuga da una guardia giurata che ha esploso un colpo di pistola in aria. Il 9 gennaio 2025 invece a Torrimpietra, nel comune di Fiumicino, i ladri avevano preso di mira la casa di Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli: la banda, che sarebbe stata composta da 5 persone, è riuscita a immobilizzare la guardia giurata e la governante della casa, portando via la cassaforte della villa. Maria Sole era in casa, ma non si sarebbe accorta della presenza dei ladri.

Il 1 luglio 2024 invece toccò a Caterina Balivo, che trovò la sua casa nel quartiere Parioli svaligiata da alcuni ladri, entrati da una finestra del balcone portando via con sé orologi, gioielli e borse di valore. Neanche due settimane dopo, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno denunciato il furto di gioielli, orologi e borse, oltreché della cassaforte, smurata dalla loro casa nella zona Camilluccia. Altri calciatori in precedenza avevano avuto la spiacevole sorpresa di una 'visita' dei ladri: il 28 dicembre 2023 fu l'allora giallorosso Nicola Zalewski, mentre nell'ottobre di quell'anno toccò al difensore della Roma Chris Smalling. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)