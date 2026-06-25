circle x black
Cerca nel sito
 

Furto in appartamento a Roma, nel bottino da 200mila euro carte Pokemon e One Piece

Il colpo martedì scorso nel quartiere san Giovanni, cassaforte aperta con fiamma ossidrica

Carta Pokemon - Fotogramma /Ipa
Carta Pokemon - Fotogramma /Ipa
25 giugno 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bottino da 200mila euro tra preziosi e carte da collezione Pokemon e One Piece. E' quello portato via dai ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento in via La Spezia, nel quartiere San Giovanni, a Roma, armati di fiamma ossidrica. Con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, lo stesso a chiamare poi i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi. (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carte pokemon furti in appartamento furto pokemon a Roma carte pokemon rubate
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza