Un bottino da 200mila euro tra preziosi e carte da collezione Pokemon e One Piece. E' quello portato via dai ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento in via La Spezia, nel quartiere San Giovanni, a Roma, armati di fiamma ossidrica. Con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, lo stesso a chiamare poi i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi. (di Silvia Mancinelli)