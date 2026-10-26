circle x black
Cerca nel sito
 

Garbin: "Tennis insegna a chiedere aiuto"

Tathiana Garbin - Adnkronos
Tathiana Garbin - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il tennis mi ha aiutato tantissimo. Il tennis ti insegna quanto è importante, anche nei momenti difficili, chiedere aiuto”. Lo ha detto Tathiana Garbin, ex tennista e capitana della squadra Nazionale femminile di tennis, durante la presentazione, al Festival del Cinema di Roma, di ‘Vite in Campo’, un documentario di Donatella Romani e Roberto Amato realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia. L’ex tennista ha partecipato al docufilm insieme all’attore Roberto Farnesi.

“Chiedere aiuto al tuo allenatore, che poi in quei momenti, nella malattia, il tuo medico diventa come un allenatore. È una squadra che cambia, ma in fondo c’è un fil rouge che ci attraversa e che attraversiamo insieme”, ha concluso Garbin.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza