Gardaland Magic Halloween, arriva il primo venerdì da paura

Sta per arrivare il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween, l’attesissimo appuntamento autunnale di Gardaland Resort che fino al 3 novembre animerà il Parco con giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie ed esperienze più intense e cupe per giovani adulti per i quali sono stati pensati “Wreckage – The Horror Experience” e i venerdì da paura, il primo dei quali inizia proprio venerdì 11 ottobre.

“Per Gardaland l’intrattenimento è una priorità assoluta. – racconta Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland - Per i nostri visitatori, infatti, il divertimento passa anche dall’entertainment: dalle Street Animation agli show, dagli spettacoli alla musica dal vivo, fino alle food & beverage experiences. Sono eventi che coinvolgono emotivamente e che fanno emergere la gioia di venire al parco per condividere momenti spensierati con la famiglia o gli amici vivendo esperienze coinvolgenti.”

Quest'anno, Gardaland Resort, da sempre attento alle esigenze dei suoi Visitatori, ha creato nuove esperienze immersive pensate per offrire un divertimento personalizzato a seconda delle età e delle esigenze. Gli Ospiti verranno coinvolti a 360° gradi per sentirsi protagonisti di momenti unici che trasformeranno la visita al Parco in un ricordo memorabile.

Durante le giornate di apertura, ad accogliere le famiglie al loro ingresso al Parco sarà “Welcome to Halloween”, il rinnovato show di apertura che vedrà protagonisti dei simpatici scheletri colorati.

Lungo i viali del Parco le famiglie con bambini potranno vivere un’avventura tra scenografie e animazioni che combinano il giusto pizzico di paura e tanto divertimento immersi in un grande set in cui vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli regaleranno loro un sorriso… da brivido! Non mancheranno Meet & Greet e Street Animation da brivido, tra cui uno scenografico Drago che incanta grandi e piccoli e la Mostro Band, la band noir più simpatica che ci sia, pronta a regalare agli Ospiti sorrisi e un tocco di ironia.

Tanti gli spettacoli a tema Halloween che regaleranno agli Ospiti momenti di grande intrattenimento e brividi indimenticabili. Al Gardaland Theatre - tra musiche live, acrobazie, danze e strabilianti coreografie - andrà in scena il nuovo spettacolo “ANUBIS”: un’avvincente storia ambientata nell’aldilà egizio, in cui il potente dio Anubi minaccia la pace delle anime. I Visitatori potranno lasciarsi avvolgere dalle atmosfere oscure del Villaggio Inglese con "Il lamento degli abissi”, uno show fatto di balli, canti, acrobazie e costumi scenografici in cui una ciurma di pirati viene presa in ostaggio dal canto di malefiche sirene; Per i più piccoli invece “Vlad in Love”, al Teatro della Fantasia, in cui il Conte Vlad cercherà di conquistare la sua amata con sorprendenti magie. Al cinema 4D invece, sabato 12 ottobre, debutterà "Dracula 4D": il nuovo cortometraggio, appositamente realizzato per la quarta dimensione, ricco di suspence in cui un giovane adolescente e suo padre risveglieranno accidentalmente il vampiro Dracula tenendo così, tra effetti speciali e poltrone in movimento, gli spettatori con il fiato sospeso per tutta la proiezione. Riusciranno, Kevin e il padre, a sfuggire dai canini del conte Dracula?

Tra le novità più attese della stagione, “WRECKAGE – The Horror Experience”, un inedito tunnel, che promette di far vivere un’esperienza altamente immersiva (ad ingresso con biglietto aggiuntivo) pensata per gli Ospiti maggiori di 14 anni in cerca di emozioni forti. Ambientata in una stazione spaziale disastrosamente precipitata sulla Terra, WRECKAGE è una delle esperienze più coinvolgenti e inquietanti mai realizzate a Gardaland: i temerari che oseranno addentrarsi al suo interno, infatti, troveranno ad attenderli in ogni angolo del labirinto una macabra sorpresa che metterà alla prova i loro nervi.