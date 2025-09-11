circle x black
Gastronomia, Da Vittorio firma il catering per Le Guide de L’Espresso 2026

Evento di presentazione in programma il 23 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano in presenza di 6 giovani chef selezionati

11 settembre 2025 | 16.32
Redazione Adnkronos
Sarà Da Vittorio, storica insegna della famiglia Cerea, a firmare il catering dell’evento di presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026, in programma giovedì 23 ottobre 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano. La cerimonia celebrerà i protagonisti dell’enogastronomia italiana, affiancando alle premiazioni l’esperienza di una delle cucine più autorevoli del panorama nazionale. Con Da Vittorio, anche sei giovani chef selezionati: Luca Adobati, Davide Caranchini, Arianna Gatti, Pasquale Laera, Chiara Pannozzo e Giovanni Ricciardella.

Teatro Arcimboldi si conferma cornice d’eccezione per una serata che intreccia eccellenza, emozione e creatività. Le Guide de L’Espresso, giunte alla 46ª edizione, sono curate da Luca Gardini, tra i più noti esperti internazionali di ristorazione e vini, con il supporto di una squadra di ispettori che ha esplorato il Paese per tracciare un ritratto aggiornato dell’eccellenza gastronomica italiana.

