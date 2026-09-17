circle x black
Cerca nel sito
 

Aggredisce anziana alle spalle e tenta di sgozzarla, arrestato 42enne a Gela

L'aggressore, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, ha strattonato la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa per poi darsi alla fuga

Auto della polizia - (Ipa)
Auto della polizia - (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tenta di sgozzare una anziana donna per strada. E’ accaduto a Gela (Caltanissetta) dove è stato arrestato un uomo. La Polizia ha individuato e arrestato il responsabile accusato di tentato omicidio per il grave episodio che risale all'8 settembre.

L'uomo, senza alcun apparente motivo, ha aggredito la donna 75enne alle spalle afferrandola al collo e tentando di sgozzarla con un coltello da cucina. Nel corso dell'azione violenta, l'aggressore ha strattonato la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa per poi darsi alla fuga.

Il pregiudicato 42enne, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato destinatario di una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della procura della Repubblica. All'uomo è stato contestato anche il reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere.

La vittima, che ha riportato escoriazioni guaribili in quindici giorni, non ha subito conseguenze più gravi solo perché l’aggressore, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell’atto di aggredirla ha impugnato il coltello dalla parte liscia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gela news gela anziana aggredita sgozzare anziana gela cronaca news
Vedi anche
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza