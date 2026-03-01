circle x black
Genova, ragazzino accoltellato sul bus: arrestato 15enne

Il minore, di origine tunisina, trasportato in codice rosso in ospedale, è stato operato e si trova ora ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita

Polizia (Fotogramma)
01 marzo 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
Un 14enne è stato ferito ieri sera con due coltellate al petto e all’addome mentre si trovava in autobus a Genova. Il minore, di origine tunisina, trasportato in codice rosso in ospedale, è stato operato nella notte e si trova ora ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, subito dopo l’aggressione sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e delle volanti che hanno avviato le indagini risalendo al presunto responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza presenti sul mezzo pubblico. Si tratta di un 15enne nato a Genova, trovato con gli stessi vestiti che indossava al momento dell'aggressione e di cui aveva provato in parte a disfarsi. Il minore è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire il movente alla base del gesto.

