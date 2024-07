Le indagini sulla latitanza di Giacomo Bozzoli oggi sono a una svolta. La tappa di una latitanza iniziata da una vacanza a Marbella, in Spagna, è stata immortalata in due foto mostrate in esclusiva al Tg1. L'imprenditore 39enne, condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio e gettato il corpo in un forno, viene ripreso infatti dalle telecamere di videosorveglianza di un albergo di lusso insieme alla moglie e al figlio di 9 anni. A consegnare i fotogrammi alle autorità italiane la polizia spagnola. Le immagini sono arrivate in procura.