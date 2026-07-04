circle x black
Cerca nel sito
 

Rovereto, continuano ricerche di 85enne scomparso

In totale 300 uomini impegnati nell'operazione

Un mezzo del soccorso alpino - (Fotogramma)
Un mezzo del soccorso alpino - (Fotogramma)
04 luglio 2026 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono continuate senza sosta anche nella giornata odierna le ricerche di Gino Paoli, l'85enne di Rovereto, del quale non si hanno notizie dalla serata di giovedì. Ai corpi impegnati già da ieri (Soccorso alpino, vigili del fuoco, unità cinofile della polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza) oggi si sono aggiunti le unità cinofile della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, gli operatori del Soccorso alpino di Ala, Altipiani, Fai della Paganella, Pergine, Riva del Garda e Trento Monte Bondone assieme all'elicottero da ricerca della Guardia di Finanza che ha effettuato svariati sorvoli, purtroppo ancora senza esito. In totale sono stati un centinaio i soccorritori coinvolti oggi nelle ricerche, per un totale di circa 300 persone sulle due giornate. L'attività di ricerca riprenderà domani alle prime luci del giorno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gino paoli scomparso rovereto gino paoli
Vedi anche
Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
Incendio a Brindisi, a fuoco vasta area sterpaglie e canneto in zona industriale - Video
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video
Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l'auto in mare - Video
Mondiali, Ciccio Graziani: "Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…"
Monteleone: "Critiche a mio post? Ferito da chi pensa che io ignori dramma a Gaza" - Video
News to go
World Skate Marathon per la prima volta a Napoli
La Russa a 'Pantelleria Mediterraneo d'autore': "Non credo Forza Italia da sola a comunali Milano" - Video
Papa, il grazie dei migranti a Lampedusa e il bagno di folla prima della messa - Video
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza