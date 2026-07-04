Sono continuate senza sosta anche nella giornata odierna le ricerche di Gino Paoli, l'85enne di Rovereto, del quale non si hanno notizie dalla serata di giovedì. Ai corpi impegnati già da ieri (Soccorso alpino, vigili del fuoco, unità cinofile della polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza) oggi si sono aggiunti le unità cinofile della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, gli operatori del Soccorso alpino di Ala, Altipiani, Fai della Paganella, Pergine, Riva del Garda e Trento Monte Bondone assieme all'elicottero da ricerca della Guardia di Finanza che ha effettuato svariati sorvoli, purtroppo ancora senza esito. In totale sono stati un centinaio i soccorritori coinvolti oggi nelle ricerche, per un totale di circa 300 persone sulle due giornate. L'attività di ricerca riprenderà domani alle prime luci del giorno.