circle x black
Cerca nel sito
 

Perché si chiamano giorni della merla? Storia e mito dei giorni più freddi di gennaio

Da oggi, per tre giorni, torna l'antica tradizione legata a una leggenda popolare legata alle condizioni climatiche più rigide dell’inverno

Pupazzo di neve - (Ipa)
Pupazzo di neve - (Ipa)
29 gennaio 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi, 29 gennaio 2026, iniziano i giorni della merla che dureranno fino al 31 del mese. In Italia torna così un’antica tradizione legata alle condizioni climatiche più rigide dell’inverno. Secondo la saggezza popolare, questi tre giorni sarebbero i più freddi dell’anno e, in modi diversi, ricorrono nella memoria collettiva come simbolo della lotta contro il gelo e dell’avvicinarsi della primavera.

Perché si chiamano così: una leggenda antica

Il nome curioso, giorni della merla, deriva da una leggenda popolare che ha attraversato secoli di racconti orali e varianti regionali. La versione più nota narra di un tempo in cui i merli (uccelli oggi riconosciuti per il loro piumaggio scuro) avevano invece piume bianche come la neve. Durante un inverno particolarmente rigido, una femmina di merla e i suoi piccoli, incapaci di affrontare il gelo, si rifugiarono in un camino acceso per scaldarsi. Vi rimasero per tre giorni, uscendone solo all’inizio di febbraio con il piumaggio annerito dalla fuliggine del focolare. Da allora, si dice, i merli sono diventati neri e quei giorni finali di gennaio sono rimasti legati alla memoria del freddo intenso che li costrinse a cercare riparo.

Secondo la tradizione, dunque, se i giorni della merla sono particolarmente freddi, la primavera arriverà mite e presto. Se invece sono tiepidi, l’inverno si protrarrà ancora. Questa credenza popolare non trova però conferme scientifiche solide: i dati meteorologici mostrano che il picco delle temperature rigide può variare e non sempre coincide con queste date.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorni della merla giorni della merla 2026 giorni della merla 2026 quando giorni della merla 2026 quali sono
Vedi anche
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza