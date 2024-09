Giovanni Pampillonia nuovo vicario del Questore di Firenze

Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha dato questa mattina il suo benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato Giovanni Pampillonia, che da oggi assume l'incarico di Vicario del Questore della provincia di Firenze.

Il Primo Dirigente, palermitano, 54 anni, laureato in Giurisprudenza e Sociologia, con un Master in Criminologia, in polizia dal 1994, ha svolto servizi operativi ed investigativi nella Questura di Trapani e in quella di Palermo, dove ha ricoperto diversi incarichi: nell'allora Ufficio Stranieri della Questura, come Capo di Gabinetto e come dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

Nel corso della sua carriera, Pampillonia ha inoltre diretto anche i Commissariati di Bagheria e Mondello (entrambi sempre nella provincia palermitana). L'ultima assegnazione del dottor Giovanni Pampillonia, prima della sua nomina a Firenze, è stata come dirigente della Digos di Palermo, dove per anni è stato in prima linea durante le tante manifestazioni sportive, gli scioperi e tutti gli importanti eventi ai quali ha fatto da cornice il capoluogo siciliano.

A lui i migliori auguri per il nuovo incarico da parte del Questore Maurizio Auriemma e di tutta la Polizia di Stato fiorentina.