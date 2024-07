Il giudice per le indagini preliminari si pronuncerà entro venerdì

La procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Sarà ora la gip Paola Faggioni a doversi pronunciare, la sua decisione è attesa tra domani e venerdì. Per la procura, guidata da Nicola Piacente, con le dimissioni di Toti non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato.

Il 26 luglio scorso l'ex governatore ligure Giovanni Toti ha rassegnato le dimissioni. Le prossime elezioni regionali in Liguria si terranno domenica 27 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre (dalle 7 alle 15).