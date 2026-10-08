circle x black
Cerca nel sito
 

Giusti (UniLink): "Università vuol dire ricerca e sviluppo del Paese"

Il rettore dell'Università degli Studi Link, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2026-2027 a Roma

Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università degli Studi Link, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2026-2027 a Roma
Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università degli Studi Link, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2026-2027 a Roma
08 ottobre 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'inaugurazione dell'Anno Accademico è un momento di gioia e di festa per le nostre studentesse, per i nostri studenti, per il nostro corpo accademico e docente e per tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo". Così Carlo Alberto Giusti, rettore dell'Università degli Studi Link, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2026-2027 a Roma, che ha visto il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana come ospite d'onore. "Quest'anno lo abbiamo voluto fare alla presenza eccezionale della terza carica dello Stato, il presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Lorenzo Fontana", ha spiegato Giusti. "Abbiamo molto apprezzato le parole del presidente Fontana: università vuol dire ricerca, vuol dire sviluppo del Paese - ha continuato - Siamo dunque lieti che il nostro Ateneo continui a contribuire in maniera robusta all'innalzamento della qualità della ricerca dell'intero sistema universitario italiano".

Dal palco, nel suo intervento di apertura, il rettore ha posto la ricerca al centro della missione dell'università: "La formazione, se è autentica, nasce sempre dalla ricerca. Un'università che non ricerca si limita a trasmettere ciò che già si sa; un'università che ricerca insegna soprattutto a porsi domande, a dubitare con metodo, a non accontentarsi delle risposte comode". Per Giusti, "investire nella ricerca significa avere fiducia nel futuro" e rappresenta una responsabilità verso le nuove generazioni. Il rettore ha poi ricordato il lavoro svolto nell'ultimo anno dall'Ateneo per sviluppare la ricerca attraverso rapporti con università italiane e straniere, comprese realtà accademiche statunitensi. "La conoscenza non ha frontiere", ha sottolineato, richiamando le sfide globali che vanno dalla salute alla transizione ecologica, dalle migrazioni alle nuove tecnologie, e sostenendo che "difendere la libertà della ricerca e la cooperazione scientifica sia, oggi più che mai, un modo concreto di costruire la pace".

L'obiettivo, ha aggiunto, è fare in modo che la ricerca prodotta dall'Università torni al territorio "sotto forma di innovazione, cultura, servizi, occasioni di crescita", mantenendo allo stesso tempo un'apertura internazionale attraverso accordi con università di diversi Paesi e scambi di studenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università Ricerca Sviluppo Paese Ateneo Accordo internazionale
Vedi anche
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza