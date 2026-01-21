Giustizia: Angelo Cavallo nuovo Procuratore Termini Imerese

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato oggi pomeriggio, all'unanimità, la nomina di Angelo Vittorio Cavallo a Procuratore capo di Termini Imerese (Palermo). Cavallo, attualmente Procuratore di Patti (Messina), si è occupato, tra le altre cose, nel 2020, dell'inchiesta sulla tragica morte di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni Gioele. Ha poi gestito casi complessi come quelli legati alla mafia del tirreno messinese e ai reati codice rosso. Precedentemente ha maturato anche una lunga esperienza nella Dda di Messina, coordinando indagini antimafia di rilievo, specialmente contro i clan di Barcellona Pozzo di Gotto.