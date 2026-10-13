circle x black
Cerca nel sito
 

Giustizia, De Stradis: "Housing sociale per favorire autonomia dopo la pena"

"L'obiettivo è un inserimento lavorativo duraturo nel tempo"

Gabriella De Stradis - (Foto Adnkronos)
Gabriella De Stradis - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una delle sfide di questo progetto 'Una giustizia più inclusiva' è trovare un alloggio a chi, terminato il percorso della pena, accede a un percorso di autonomia all'esterno dell'istituto penitenziario o dalla comunità. Pertanto, con lo strumento dell'housing sociale, si cercherà anche di fronteggiare il problema dell'alloggio a chi ne è privato. Questo per consentire che l'autonomia diventi effettiva dopo un periodo di lavoro che può essere temporaneo o a tempo indeterminato ed è questo l'obiettivo primario del progetto'". Con queste dichiarazioni Gabriella De Stradis, direttrice generale per il coordinamento delle politiche di coesione del ministero della Giustizia, è intervenuta nel corso dell'evento 'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale', organizzato a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa della senatrice e avvocata Erika Stefani, sottosegretario alla Giustizia. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i primi risultati del piano nazionale.

"Il progetto ha l'ambizione di sperimentare nuovi modelli di esecuzione della pena, che attenzionano l'individuo, attivano per lui dei percorsi per l'autonomia mirati o cercano di indirizzarlo verso un'autonomia anche dopo il percorso di pena, con un inserimento lavorativo che sia duraturo nel tempo", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giustizia coesione penale autonomia
Vedi anche
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza