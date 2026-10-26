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Gli autori: "‘Vite in campo’ lascia un’emozione grandissima"

Donatella Romani e Roberto Amato - Adnkronos
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26 ottobre 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“‘Vite in campo lascia’ un’emozione grandissima perché queste storie raccontano come ogni persona, di fronte a una difficoltà, a un limite o a un problema nella vita, riesca a trovare una risorsa e un modo per non farsi definire dalla malattia”. Sono le parole di Donatella Romani che, insieme a Roberto Amato, ha scritto e diretto il docufilm “Vite in campo”, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

“Il docufilm insegna che tante volte ci troviamo ad affrontare una malattia o una difficoltà della nostra vita e pensiamo di essere veramente da soli. In realtà, non siamo soli: come nello sport, abbiamo una squadra di persone - un’équipe medica, i nostri familiari e tutte le persone che ci stanno intorno - che tifa per noi”, ha aggiunto Amato.

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