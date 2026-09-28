L’obiettivo dei militari dell’Arma è verificare non solo la regolarità delle immatricolazioni ma anche i rapporti di lavoro tra autisti e operatori, nonché il rispetto del codice della strada fra soste irregolari e accessi in zone a traffico limitato

Dopo l’inchiesta dell’Adnkronos sulla giungla urbana delle golf car e dei tour turistici che operano spesso senza regole né autorizzazioni, da questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma stanno effettuando controlli a tappeto nelle principali zone turistiche della capitale: dal Circo Massimo a via di Sant’Eustachio, in zona Pantheon, da Trinità dei Monti a piazza Navona e piazza del Popolo. L’obiettivo dei militari dell’Arma è verificare non solo la regolarità delle immatricolazioni ma anche i rapporti di lavoro tra autisti e operatori, nonché il rispetto del codice della strada fra soste irregolari e accessi in zone a traffico limitato.