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Vince mezzo milione al Gratta e Vinci ma non può ritirarli

La storia di Imagbe Ehizomwengie, 36enne nigeriano senza permesso di soggiorno

Un Gratta e Vinci - FOTOGRAMMA
Un Gratta e Vinci - FOTOGRAMMA
07 giugno 2026 | 22.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince mezzo milione al Gratta e Vinci con il biglietto comprato coi soldi dell'elemosina. E' la storia del 36enne nigeriano Imagbe Ehizomwengie, a Pesaro, come si legge sul Resto del Carlino. L'uomo, come ha raccontato al quotidiano, non aveva il permesso di soggiorno quando ha verificato la vincita: senza documenti validi, non era in grado di riscuotere il denaro. Ehizomwengie ha chiesto ad un amico di ritirare il denaro. I problemi, però, non sono finiti. L'amico si è considerato legittimo 'amministratore' della vincita e per ricomporre la situazione è stato necessario l'intervento di altri esponenti della comunità nigeriana.

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"Alla fine, è stato raggiunto un accordo: circa 250mila euro sono stati trasferiti sul conto del cugino, per far sì che quella parte della vincita rimanesse nella disponibilità della famiglia. Con quei soldi è stata acquistata un’attività commerciale a Falconara, la ’Mama African’, dove avrei dovuto lavorare una volta ottenuti i documenti", racconta Ehizomwengie. Solo nei giorni scorsi, si legge sul quotidiano, l'uomo - in Italia dal 2022 - ha ottenuto il permesso di soggiorno con la sentenza del Tribunale di Ancona.

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