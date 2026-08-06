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Infradito alla guida? Non è vietato ma attenzione alla sicurezza: la parola all'esperto

Ecco cosa spiega ad Adnkronos/Labitalia Luigi Di Matteo, coordinatore dell'area professionale tecnica dell'Aci

Infradito alla guida - (Foto Ai)
Infradito alla guida - (Foto Ai)
06 agosto 2026 | 13.19
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

Estate e mare fanno rima con libertà. Per alcuni anche alla guida dell'automobile, abbinando al costume infradito e ciabatte mentre si è al volante. Ma è consentito farlo dal codice della strada? E in quali conseguenze si può incorrere?

Adnkronos/Labitalia lo ha chiesto all'ingegnere Luigi Di Matteo, coordinatore dell'area professionale tecnica dell'Aci: "Guidare l'auto con le infradito, le ciabatte o anche a piedi nudi non è vietato dal codice della strada. Nel codice precedente, quello ha smesso di essere in vigore nel 1993 questo divieto c'era, e cioè vi era scritto che le scarpe dovevano essere consone alla guida, ed era una previsione utile per la sicurezza".

Nessun divieto dal Codice della strada, però da Aci il consiglio è chiaro: "Il consiglio è sempre quello di indossare delle scarpe e non infradito, perché quest'ultimo può sfuggire e incastrarsi sotto i pedali, con tutte le conseguenze per la sicurezza stradale", sottolinea. Ad oggi, ricorda l'esperto, "esiste l'articolo 140 del Codice della strada, che fissa il principio informatore della circolazione e che dice che il conducente si deve comportare in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Ma comunque se si si viene fermati con le infradito alla guida non si può essere multati", sottolinea Di Matteo.

Il consiglio per la sicurezza, dall'Aci, è sempre quello di usare le scarpe. E c'è di più. "In caso di incidente -spiega Di Matteo- se si indossavano le infradito l'assicurazione potrebbe dire: 'Tu hai guidato senza rispettare le norme di sicurezza, non hai avuto la piena attenzione al riguardo'. Però è molto complicato provarlo, perché poi in realtà il codice della strada non vieta l'uso delle infradito", avverte.

Il consiglio però resta: "L'Aci e chi si occupa di sicurezza sconsigliano l'uso di infradito mentre si è alla guida. Per i motivi che dicevamo, perché non si ha la possibilità praticamente di avere una giusta aderenza. L'infradito si può infilare nei pedali, può sfilarsi dal piede e quindi può essere pericoloso", sottolinea.

Ma non c'è solo la guida dell'auto. "Come del resto -spiega Di Matteo- è un'abitudine pericolosa anche per chi guida le moto. Perché non ci dimentichiamo che tante persone vanno in moto, vanno in scooter con le ciabatte, gli infradito. E in questo è anche probabilmente più pericoloso. E per i centauri il consiglio è di coprire anche il corpo mentre si è alla guida, in particolare le ginocchia, per avere una protezione in più", conclude.

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