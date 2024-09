Gussoni (Il Meteo.it): "dalla prossima settimana autunno entra nel vivo ma non farà freddo"

"Le temperature caleranno in maniera sensibile, ma si manterranno comunque sui 20-22 gradi, per l'inverno e il freddo bisognerà ancora aspettare. La prossima settimana poi sarà prettamente autunnale perché da mercoledì arriverà una perturbazione atlantica, con piogge e temporali ma niente di anomalo rispetto a quanto ci si aspetta in questo periodo". Lo dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, Il Meteo.it.

"Certo, al sud il calo sarà davvero notevole, di 8-10 gradi soprattutto nei valori massimi, rispetto alle temperature alte di questi giorni, mentre al centro e al nord ci abbasseremo invece, dalla notte, di 4-5 gradi".