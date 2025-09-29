Halloween, Cinecittà World si trasforma nella “Capitale della paura”

Nuove attrazioni, scenografie, horror house, dj set e cene a tema. A Roma World il parco delle zucche

Dal 4 ottobre al 2 novembre Cinecittà World dedica un intero mese alle celebrazioni di Halloween. Oltre 20 nuovi contenuti tra attrazioni, scenografie, spettacoli ed esperienze tematiche arricchiscono l’edizione 2025, che culminerà con le due Halloween Nights del 31 ottobre e 1° novembre, tra dj set, cene a tema e maschere.

La principale novità è il Villaggio Piccoli Brividi, area interamente pensata per i più piccoli con labirinto di fieno, truccabimbi, Horror Baby Dance, Halloween Magic Show, caccia al tesoro e giochi a tema. Per il pubblico generale debutta Cine Halloween, percorso tra scenografie e set ispirati al cinema gotico, dal black carpet alle atmosfere di Tim Burton fino al Cimitero del Cinema. Tra gli spettacoli, l’esordio di Halloween Musical – L’Ultimo Ciak.

I più temerari troveranno Horror Halloween, con la Horror House dedicata ai grandi classici del genere, la montagna russa indoor Inferno, il nuovo U571 Missione Zombie, l’attrazione Horror Hotel – Il Risveglio e il Cinetour Blackout.

A Roma World, il parco dedicato all'antica Roma, i bambini saranno protagonisti con la Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione.

Il programma completo è disponibile su www.cinecittaworld.it