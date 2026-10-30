La festa più paurosa dell'anno ha ormai ridefinito l'economia dei parchi. Un mese da solo vale circa il 15% degli incassi annuali. Non ha dubbi il direttore di Assoparchi Maurizio Crisanti che quest'anno si aspetta infatti un grande afflusso di visitatori perché la notte del 31 ottobre cade di sabato. Quest'anno il calendario si è allungato: Gardaland propone un evento di ben 51 giorni, Mirabilandia di 37 giorni e Magicland di un mese intero, e tutti restano aperti anche il 1° novembre. Una stagione più lunga vuol dire più lavoro per più persone, l'indotto e per i varchi. Un successo confermato anche dal presidente di Leolandia Giuseppe Ira che ha portato ad allungare la stagione ‘da paura’ di sette settimane.