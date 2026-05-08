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Hantavirus, Heather Parisi: "Non mi vaccino". Bassetti: "Tranquilla, virologa: il vaccino non c'è"

Scontro social come ai tempi del covid. L'infettivologo: "Potrà continuare a giocare a fare la virologa"

Matteo Bassetti e Heather Parisi
Matteo Bassetti e Heather Parisi
08 maggio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro social tra il professor Matteo Bassetti e Heather Parisi. Dopo il covid, tocca all'hantavirus riaccendere il dibattito sui social tra esperti e non esperti. Già in passato l'ex ballerina e l'infettivologo si sono scontrati sul tema e sul fronte vaccini. Con posizioni nettamente opposte. Il duello in alcuni casi è diventato a tre con il virologo Burioni a difendere la scienza. Ora, il terreno di confronto è l'hantavirus, con il rischio di una diffusione più ampia rispetto al focolaio scoppiato sulla nave da crociera.

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"Non andrò in lockdown per Hantavirus. Non mi ingannate con la propaganda 'stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa' - scrive oggi Parisi - E non chiedetemi di vaccinarmi contro Hantavirus per proteggere i più deboli. Questo trucco subdolo e carogna ve lo siete giocato con la vostra propaganda Covid e non attacca più. Finitela di prenderci per i fondelli". Non si è fatta attendere la replica dell'infettivologo genovese: "Stia tranquilla. Potrà continuare a giocare a fare la virologa. Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica. Sarà per questo che il 50% di chi si contagia con hantavirus muore. Lo sapeva? Non lo avevano insegnato al corso di virologia fatto su Facebook?".

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