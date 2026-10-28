Igienista dentale Modesti: "Stile comportamentale aiuta igiene della bocca"

"Consigli universali sono spazzolamento, pulizia interprossimale, colluttorio e corretti stili di vita"

"Spesso sappiamo cosa ci fa stare bene, ma cosa ci motiva o ci impedisce di farlo davvero ogni giorno? Partendo dall'armadietto del nostro bagno possiamo osservare i prodotti che ci sono all'interno e quali di questi utilizziamo regolarmente per la nostra igiene orale. Questo ci permette di avere degli indizi riconducibili al nostro profilo comportamentale, descritto ne ‘I colori del sorriso’ già disponibile online". Lo ha detto Daniele Modesti, igienista dentale e docente universitario, intervenendo nel corso dell’evento organizzato da Curasept a Milano per presentare la guida 'I colori del sorriso. 4 stili comportamentali per migliorare la cura di sé'.

FoseAl fine di promuovere una migliore igiene orale e sostenere la prevenzione di problematiche a carico di denti e bocca, l’azienda impegnata da 25 anni nel settore ha realizzato, con il contributo di Modesti, la prima guida che declina il modello Brainbow*, del formatore Simone Bandini Buti, alla salute orale. "Per ogni colore, la guida propone dei consigli per migliorare la salute orale generale - continua Modesti - Si tratta di consigli in parte universali che però possono essere adattati al tuo colore per trovare il modo di usarli al meglio. Questi consigli sono: uno spazzolamento per 2 minuti 2 volte al giorno, la pulizia interprossimale con filo interdentale o scovolino, un colluttorio e stili di vita congrui. Ad esempio, è prezioso adattare un'alimentazione a favore del sorriso e effettuare regolari controlli periodici dall’igienista o dal professionista di fiducia".