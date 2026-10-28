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Spagna, scontro treni ad alta velocità tra Madrid e Siviglia: "Almeno 39 morti"

L'incidente avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda nella provincia di Toledo

Spagna, scontro treni ad alta velocità tra Madrid e Siviglia:
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28 ottobre 2026 | 10.19
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Nuovo incidente ferroviario sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Come già accaduto ad Adamuz, in provincia di Cordova, il 18 gennaio scorso, sono nuovamente coinvolti un treno alta velocità di Renfe e un convoglio di Iryo. Sarebbero almeno 39 le vittime dello scontro avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda nella provincia di Toledo. Lo riferiscono le autorità locali a Sky News.

Un portavoce del Ministero dei Trasporti, secondo quanto riferisce 'El Pais', spiega che, secondo le prime indicazioni, il treno alta velocità di Renfe potrebbe aver tamponato il convoglio Iryo. L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di due vagoni del secondo treno, che sono precipitati lungo un terrapieno. L’incidente ha causato l’immediata sospensione della circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Sul posto sono intervenuti il personale di Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, gli operatori delle due compagnie e i soccorritori sanitari. I testimoni presenti descrivono uno scenario drammatico.

Il treno Renfe coinvolto nell’incidente si era fermato e aveva rallentato la propria marcia pochi minuti prima a causa di un problema di circolazione sulla linea.

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