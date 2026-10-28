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Elezioni in Israele, scrutinio in corso: blocco pro Netanyahu in testa

Il premier: "Likud è il primo partito, dobbiamo istituire governo di destra forte"

Benjamin Netanyahu - (Afp)
Benjamin Netanyahu - (Afp)
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28 ottobre 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Israele lo schieramento di Netanyahu è in testa dopo lo scrutinio del 50% delle schede. Lo comunica la Commissione elettorale all'indomani delle elezioni per il rinnovo della Knesset.

Siamo ancora in attesa dei risultati definitivi, ma il Likud è il primo partito in Israele”, ha detto Benjamin Netanyahu tra gli applausi salutando i suoi sostenitori nella sede del partito Likud a Gerusalemme, in seguito alla diffusione degli exit poll. Nel criticare gli organi di informazione che avevano previsto uno scarso risultato per il Likud alle elezioni, ha poi aggiunto: “Il blocco di destra detiene una maggioranza decisiva tra l’elettorato sionista”. “L’Iran è più debole che mai, Israele è più forte che mai”, ha scandito, sottolineando che, insieme al presidente statunitense Donald Trump, Israele porrà fine alla minaccia iraniana una volta per tutte.

Il primo ministro israeliano ha invocato la formazione di un governo "di destra" e "forte". "La maggioranza ebraica e sionista deve ritrovare se stessa e unirsi", ha aggiunto, opponendosi a qualsiasi "governo sostenuto dagli arabi israeliani".

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