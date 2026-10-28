Flavio Bolsonaro è negli Stati Uniti

Flavio Bolsonaro è arrivato negli Stati Uniti dopo la sconfitta nel ballottaggio presidenziale di domenica in Brasile. Lo riferiscono Cnn e il Washington Post, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Non è noto il luogo preciso del suo arrivo. Per tutta la giornata si sono susseguite speculazioni su dove si trovasse Bolsonaro, proprio mentre il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che concederà visti a lui e alla sua famiglia, nonostante il senatore sia oggetto di diverse indagini nel suo Paese d'origine.