Riccardo e Aurora avevano 17 anni e sono morti stanotte alle porte di Iglesias. Era l'una di notte quando i due ragazzini erano in sella a uno scooter mentre percorrevano la Statale 130, nello svincolo che porta all'ingresso della città.

Per cause ancora da accertare c'è stato l'impatto con una Range Rover Evoque condotta da un 32enne di Gonnesa, che è stato ritrovato in stato confusionale. Non c'è stato nulla da fare per Riccardo Lai e Aurora Marcia, i due 17enni hanno perso la vita sul colpo. All'ingresso di Iglesias sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa i sicurezza dello svincolo e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.