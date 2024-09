Il cimitero dei bambini: a 'Quarto Grado' lo spaventoso caso nel parmense

Torna 'Quarto Grado' condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in anteprima gli sviluppi sulla villetta di Traversetolo

Questa sera, in prima serata su Retequattro, nel corso della prima puntata della nuova edizione di “Quarto Grado” verrà affrontato il caso del cimitero dei bambini.

Ci sarebbe stata, infatti, una svolta clamorosa nell’inchiesta sul ritrovamento del corpicino a fine agosto di un neonato seppellito in un giardino di una villetta a Traversetolo, in provincia di Parma: i carabinieri hanno ritrovato nello stesso campo il corpicino di un secondo piccolo e gli inquirenti hanno quindi delegato analisi genetiche e ulteriori investigazioni per capire chi l’ha concepito e chi l’ha seppellito.

Tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti esclusivi di questa incredibile vicenda, questa sera a “Quarto Grado”, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.