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Il Comune di Pistoia beffato dal 'Conte Mascetti', lo scherzo stile Amici Miei

Una sala del Comune affittata per un evento in onore del personaggio del film di Mario Monicelli. Ma non c'è nessuno...

Ugo Tognazzi in Amici Miei
Ugo Tognazzi in Amici Miei
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08 novembre 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il Conte Mascetti ha servito una vera e propria 'supercazzola' a Pistoia?". E' la domanda che si pone il Comune di Pistoia sulla propria pagina Facebook dopo la 'zingarata' in stile Amici Miei. Nel post, si cerca di risalire all'autore dello scherzo, un novello Conte Mascetti, il personaggio interpretato in maniera magistrale da Ugo Tognazzi nei film della celebre saga.

"Ancora non esiste una 'rivendicazione ufficiale' da parte degli autori di quello che può essere immaginato come uno scherzo perpetrato ai danni dei tanti cittadini che, nella Sala Maggiore del Comune" nella serata di sabato 7 novembre "alle 18 erano pronti per partecipare ad un incontro di presentazione di un libro scritto da Riccardo Minetti, presidente dell’Associazione fiorentina Conte Mascetti, in onore dell’immortale personaggio del film 'Amici miei' di Mario Monicelli", la premessa. "L'autore e gli 'amici suoi' sembra che abbiano scelto una vera e propria strategia di marketing estremo, facendosi attendere inutilmente per mezz’ora, senza rispondere a nessuna delle tante telefonate fatte dall’organizzazione per avere notizie, né prima dell’evento, né durante, né dopo. Mentre attendiamo almeno una presa di posizione ufficiale, che sveli il succo dello scherzo, vogliamo omaggiare Riccardo Minetti e la sua associazione con un vero e proprio 'chapeau' per avere scelto, nel migliore (o peggiore) spirito di Amici Miei, di rinunciare a quella che si preannunciava come l’occasione per vendere molte copie del libro, pur di far parlare di sé", prosegue il Comune. "Come diceva Oscar Wilde, "C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé": ed in questo caso si è preferito raccogliere giudizi negativi piuttosto che dare seguito agli impegni presi. Questione di gusti!".

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