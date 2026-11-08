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I rossoblù di De Rossi ospitano la squadra di Amorin nell'undicesima giornata di campionato
Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i rossoneri affrontano il Genoa - in diretta tv e streaming - a Marassi, nell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Amorim, vittoriosa nel derby contro l'Inter dell'ultimo turno, arriva dal ko rimediato in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Nell'ultimo impegno di campionato, i rossoblù di De Rossi hanno invece racconto tre punti pesanti in trasferta, contro il Lecce.
Nella prossima giornata di campionato il Milan ospiterà il Frosinone, mentre il Genoa volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo.