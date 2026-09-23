Il Veneto conquista Lonely Planet, è tra le 50 mete top del mondo per il 2027

Cinquanta destinazioni ed esperienze, selezionate in tutto il mondo dalla rete internazionale di autori di Lonely Planet: è la classifica Best in Travel 2027, la guida annuale che da anni orienta le scelte di milioni di viaggiatori. Per l'Italia, unica regione a comparire nell'elenco delle destinazioni, è stato scelto il Veneto, che offre "paesaggi molto diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire e un ricco patrimonio enogastronomico".

La selezione nasce dall'osservazione delle nuove esigenze di chi viaggia: rallentare i ritmi, allontanarsi dalle mete più affollate e cercare esperienze autentiche, anche a costo di uscire dai percorsi più conosciuti. Una filosofia che accompagna l'intera guida 2027, articolata in destinazioni ed esperienze e suddivisa per aree geografiche. A convincere gli autori di Lonely Planet è stata soprattutto la varietà di paesaggi che il Veneto riesce a offrire in uno spazio relativamente ristretto. Si va dalle vette dolomitiche di Cortina d'Ampezzo e dell'Agordino, patrimonio Unesci, alle rive del Lago di Garda, con borghi come Malcesine e Bardolino; dalle colline patrimonio dell'Unesco di Conegliano e Valdobbiadene, cuore della produzione del Prosecco, alla pianura solcata dal Po e dai suoi affluenti. Accanto a Venezia, tappa obbligata, la regione custodisce città d'arte più raccolte e "angoli nascosti" ancora da scoprire: Verona con la sua Arena e i luoghi shakespeariani, Vicenza disseminata di ville palladiane, Padova con gli affreschi giotteschi della Cappella degli Scrovegni, Treviso attraversata dai canali del Sile. Non mancano le terre termali dei Colli Euganei, meta di soggiorni lenti all'insegna del benessere, e il litorale che da Chioggia si spinge verso il Delta del Po, tra valli da pesca e riserve naturali. A completare il quadro, il patrimonio enogastronomico: oltre al Prosecco, la regione vanta i vini della Valpolicella, i formaggi di montagna, il radicchio trevigiano e una tradizione di osterie e bacari che, soprattutto fuori Venezia, offrono ancora un'esperienza autentica e lontana dai circuiti più turistici.

Oltre al Veneto, l'Europa porta in classifica Dessau in Germania, Skanör-Falsterbo in Svezia, la città costiera croata di Šibenik e l'antica León, in Spagna, tra le città medievali più affascinanti del continente. Sul fronte delle esperienze, l'Italia si ritaglia un secondo spazio con un itinerario in barca a vela alla scoperta delle Isole Eolie, in Sicilia. Completano la sezione un viaggio nella storia lungo la Route Napoléon in Francia, il cammino scozzese da St Cuthbert's Way a Lindisfarne, un'immersione nel mondo subacqueo della Grecia e il fascino del Killary Fjord, l'unico vero fiordo d'Irlanda, che si addentra per 16 chilometri nel cuore del Connemara.

Per l'Africa e il Medio Oriente, tra le destinazioni selezionate compaiono l'Oman, la capitale marocchina Rabat e i Parchi Nazionali Tsavo East e Tsavo West, in Kenya. Le esperienze propongono una visita a piedi di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, un safari a piedi nel Gombe National Park in Tanzania - dove è possibile osservare gli scimpanzé resi celebri dalle ricerche pionieristiche di Jane Goodall - e la scoperta di São Tomé e Principe, definito un "paradiso africano poco conosciuto".

Nell'America del Nord, la lista premia il Québec e la Prince Edward Island in Canada, le sequoie della California, il Maryland e il New Mexico negli Stati Uniti. Tra le esperienze, spicca un soggiorno come guardiani per una notte al Rose Island Lighthouse, nel Rhode Island, un volo sull'"ultima frontiera" in Alaska, un itinerario enogastronomico nella Valle di Guadalupe in Messico, i bar degli hotel storici di South Beach a Miami e un viaggio lento on the road lungo la North Shore del Minnesota, sulle rive del Lago Superiore.

Per i Caraibi, l'America Centrale e il Sud America, tra le destinazioni figurano Montserrat, la regione di Bariloche e il Distretto dei Laghi in Argentina, la nicaraguense Granada e Bocas del Toro a Panama. Le esperienze includono una crociera alle Galápagos in Ecuador, un tango a Buenos Aires, un tuffo polare in Antartide e l'esplorazione della foresta nebulare di Monteverde, in Costa Rica.

La selezione dell'Oceania porta in Nuova Zelanda/Aotearoa con Dunedin e il Waitaki, in Australia con la regione del Tweed, e nella Nuova Caledonia. Tra le esperienze, un viaggio nell'arte nel Red Centre australiano, lo stile di vita delle isole a Samoa e le avventure sull'oceano in Polinesia Francese, meta che offre molto più delle spiagge da cartolina, con la possibilità di entrare in contatto diretto con le tradizioni polinesiane.

Chiude la classifica l'Asia, con Okinawa in Giappone - apprezzata per la natura subtropicale e l'atmosfera rilassata - la cinese Chengdu, il Gujarat in India, Danang in Vietnam e l'atollo maldiviano di Fulidhoo. Tra le esperienze, un'escursione in longboat nella terra degli oranghi in Malaysia, un viaggio a bordo della storica Darjeeling Himalayan Railway in India, il trekking sul sentiero costiero di Michinoku in Giappone, un itinerario da gourmet a Taiwan e la spettacolare architettura di Astana, in Kazakistan.

Ogni destinazione selezionata può essere vissuta in prima persona oppure scoperta da casa attraverso il libro Best in Travel 2027, che raccoglie immagini, testimonianze dirette degli autori e consigli pratici per organizzare il viaggio. La guida si sviluppa anche online, sul sito lonelyplanetitalia.it/best-in-travel, dove è possibile approfondire i contenuti attraverso racconti e spunti di viaggio. Il progetto digitale nasce dalla collaborazione con Presstour by Turisanda, brand di viaggio di Alpitour World e linea del marchio Turisanda1924, specializzata in itinerari di gruppo o da vivere in libertà. L'obiettivo, spiegano dall'azienda, è trasformare l'ispirazione in un'esperienza concreta, con proposte pensate per chi vuole scoprire il mondo senza confini e a un prezzo accessibile. (di Paolo Martini)