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Ilaria Salis in piazza a Milano: "Il terrorismo mediatico non ci ferma"

L'europarlamentare: "Ci sono sempre più persone in Italia che sono in piazza per manifestare contro il carovita, contro il riarmo, contro questo governo"

Ilaria Salis - (foto da Facebook)
Ilaria Salis - (foto da Facebook)
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30 ottobre 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
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"Oggi siamo qui, nonostante il terrorismo mediatico che è stato fatto sulle piazze in questi giorni". Sono le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, scesa in piazza Leonardo Da Vinci oggi a Milano, dove si sono concentrati gli studenti dei licei della città prima del corteo. Un "terrorismo mediatico, che evidentemente non ha funzionato, perché ci sono sempre più persone in Italia che sono in piazza per manifestare contro il carovita, contro il riarmo, contro questo governo, contro una situazione che ormai qui in Italia è diventata insostenibile, quindi siamo qui per gli studenti ma anche per i lavoratori e per migliorare le condizioni di vita delle persone in questo Paese", dice l'europarlamentare.

"Le persone sono sempre decise e convinte delle loro ragioni che continuano a portare in piazza, perché comunque i problemi sociali non si risolvono a colpi di decreti di sicurezza e quindi continueranno a esserci manifestazioni, finché qualcosa non cambierà", aggiunge.

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