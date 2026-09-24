È morto l’ex giudice istruttore Ilario Martella. Lunedì 28 settembre avrebbe compiuto 92 anni. È mancato questa mattina all’Ospedale di Civita Castellana, dove era ricoverato da martedì per accertamenti. Lascia la figlia Anna Lisa e la nipote Francesca Maria.

Chi era il giudice istruttore Ilario Martella

Ilario Salvatore Martella era nato nel 1934 a Corsano in provincia di Lecce. Magistrato dal 1965, dal 1973 al 1978 è stato sostituto procuratore della Repubblica di Roma. Dal 1978 al 1990, è stato giudice istruttore presso l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma e in tale veste si occupò di terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione, criminalità organizzata. In particolare, fu titolare delle istruttorie sull’attentato al Papa del 13 maggio 1981 e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute rispettivamente il 22 giugno e 7 maggio 1983. Dopo aver svolto le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, Martella è passato in Corte di Cassazione dove ha concluso la sua carriera in magistratura nel 2008 come presidente onorario aggiunto.

Il ricordo del giornalista Pelizzaro: "Si è battuto fino alla fine per la ricerca della verità"

“Sono costernato. Mi ha informato del grave lutto la figlia Anna Lisa. In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per scavare a fondo nelle vicende che lo avevano visto protagonista e vittima di una delle più oscure vicende della Guerra Fredda durante la sua istruttoria sui mandanti dell’attentato a Giovanni Paolo II. Martella è stato l’ultimo, grande testimone di quel drammatico periodo storico che va dal 1981 al 1985”, riferisce il giornalista Gian Paolo Pelizzaro che negli ultimi anni ha tenuto i contatti con l’ex giudice istruttore. “La sua ultima apparizione pubblica è stata il 28 luglio scorso, in Senato, alla presentazione del nostro saggio sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il giudice Martella mi ha guidato, con inflessibile rigore, serietà e abnegazione, anche nei momenti più difficili per la sua salute, nella ricerca della verità sostanziale dei fatti, ripercorrendo il suo gigantesco lavoro istruttorio - sottolinea -. Si è battuto, fino alla fine, per la ricerca della verità, perseguendo la sua missione di vita dedicata alla giustizia”. “Ilario Martella andrà ricordato come un grande servitore dello Stato, dedito al lavoro a cui ha sacrificato gran parte della sua vita privata, un uomo frugale e riservato, che non aveva altra dedizione al di fuori della giustizia - conclude Pelizzaro -. La sua scomparsa è una perdita enorme. Alla figlia Anna Lisa e alla nipote Francesca Maria vanno le mie più sincere e profonde condoglianze”.