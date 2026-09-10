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Caso Orlandi, Nuzzi: "In corso esami dei Ris di Roma su un flauto"

Lo ha reso noto il conduttore di “Dentro la notizia” in un video sui profili social della trasmissione

Manifestazione per Emanuela Orlandi - Ipa
Manifestazione per Emanuela Orlandi - Ipa
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10 settembre 2026 | 12.34
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Nuovo colpo di scena, con al centro un flauto, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. "Stamattina nei laboratori del Ris dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma, si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto, che sarà sottoposto ad analisi genetiche. Per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti, l’ex fotografo e cineasta, oggi settantunenne, indagato nel nuovo procedimento della procura di Roma". Ad affermarlo Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Dentro la notizia”, in un video pubblicato sui profili social della trasmissione, rendendo noto che sono in corso degli esami da parte dei Ris dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma su un flauto che potrebbe appartenere a Emanuela Orlandi.

"In queste ore i consulenti e i genetisti stanno verificando un flauto nel laboratorio dei Ris - conclude - Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto".

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