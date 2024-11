"Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore"

Ilary Blasi e Francesco Totti, la guerra continua? Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', "c'è un'inchiesta penale aperta sulla base di una denuncia presentata dalla conduttrice televisiva contro l'ex marito per abbandono di minore".

"Isabel lasciata sola in casa"

Francesco Totti infatti sarebbe accusato da Blasi "di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel, che oggi ha 8 anni". Secondo quanto racconta Il Messaggero la conduttrice era in video-chiamata con la bambina e si sarebbe accorta dell'assenza del padre in casa. A quel punto, racconta il quotidiano, la conduttrice "ha chiamato la polizia e nell'abitazione sono arrivati gli agenti del commissario di Ponte Milvio che, stando a quanto riferisce la difesa dell'ex capitano, hanno trovato la baby sitter. Lui, che era a cena in un ristorante vicino, è tornato subito a casa".

Totti potrebbe decidere di querelare Blasi

Il Messaggero riporta che "i pm della Capitale dovranno verificare se effettivamente quel giorno insieme alla bambina ci fosse un adulto. In caso, invece, dovesse emergere che si tratta di accuse infondate e pretestuose, lo storico numero 10 giallorosso potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia".