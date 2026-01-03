circle x black
Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all'Eur

Per l'ex coppia si tratta del terzo punto di scontro

Ilary Blasi e Francesco Totti - Ipa/Fotogramma
03 gennaio 2026 | 22.17
Redazione Adnkronos
Ilary Blasi apre una nuova causa contro Francesco Totti. Al centro della nuova disputa ci sarebbe il crollo del soffitto di una delle camere della villa all'Eur, assegnata alla Blasi. Come riportato da Repubblica la showgirl avrebbe chiesto all'ex marito di intervenire per occuparsi della manutenzione della casa. Onere che, secondo quanto deciso dal giudice civile, spetterebbe proprio all'ex numero 10 giallorosso che però non ha dato risposta alla ex moglie che, per questo, ha deciso di adire nuovamente le vie legali.

Fra Totti e Blasi questo sarebbe quindi il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore su cui, lo scorso 10 dicembre, il gip si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura: oltre a Totti sono indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, e la tata, che vive nello stesso palazzo.

