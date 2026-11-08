Aggredito e picchiato violentemente da un branco, ora è ricoverato in rianimazione. L'aggressione è avvenuta all'alba a Trani ai danni di un gestore di un locale di 55 anni. Le indagini, coordinate dalla procura locale, vengono condotte dai carabinieri. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria, in prognosi riservata con trauma maxillo-facciale. Non è in coma. Lo si apprende da fonti sanitarie.