In 15 assaltano azienda di San Giuliano Milanese, guarda giurata sventa il colpo

Sventato un colpo milionario in una azienda di prodotti elettronici a San Giuliano Milanese. E’ successo questa mattina. Un commando di rapinatori, poco prima delle 5, ha bloccato la strada di accesso all’azienda, nei pressi dell’ingresso, con tre autovetture da un lato ed altre tre dall’altro. I mezzi sono stati subito dopo incendiati con l’intento di rallentare un eventuale intervento delle forze dell’ordine. Dopodiché i malviventi, utilizzando delle ruspe, hanno abbattuto la recinzione metallica che delimita la proprietà della ditta. Sono entrati in 15, alcuni a bordo di auto che sarebbero servite per caricare il bottino: pc, telefonini e altre apparecchiature elettroniche di pregio. L’agente dell’Italpol, incaricato della sorveglianza, uscendo dalla guardiola ha esploso del colpi di pistola in aria, a quel punto i rapinatori hanno risposto dirigendo le ruspe verso di lui. Ma la guardia giurata non si è lasciata intimidire e ha esploso altri colpi in aria.

Scesi dalla ruspe i due alla guida sono scappati sollecitando anche il resto della banda. Già in passato l’azienda di San Giuliano Milanese aveva subito furti riportando danni economici non indifferenti. E’ invece “la prima volta che un colpo di tale portata è stato interamente sventato grazie al coraggio e alla professionalità della nostra guardia”, ha sottolineato all’Adnkronos Antonio Del Greco, direttore operativo dell’Italpol Vigilanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di San Giuliano. Le indagini per rintracciare i membri del gruppo sono in corso e - fanno sapere i carabinieri - non risultano feriti.