In Comune Latina striscione in memoria Veronica De Nitto, il papà: "da 5 anni aspetto giustizia"

In Comune Latina striscione in memoria Veronica De Nitto, il papà:
15 gennaio 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Veronica De Nitto, è stato affisso uno striscione in sua memoria nel palazzo del Comune di Latina. "Una decisione presa all’unanimità dai consiglieri comunali della commissione Istruzione - si legge in un post sui social - Un gesto di vicinanza al papà Luigi, che da cinque anni chiede verità e giustizia. Latina non dimentica". Sono passati cinque anni dalla morte della 34enne di Latina trovata senza vita nel suo appartamento a San Francisco, poi dato alle fiamme.

"Da allora sul delitto è calato un silenzio che non mi dà pace - commenta all'Adnkronos Luigi De Nitto, papà della vittima - Il ragazzo messicano, con il quale mia figlia aveva avuto una relazione e che voleva lasciare, ha fatto perdere le sue tracce e giustizia non è mai stata fatta. Sono cinque anni che chiedo alle Istituzioni di mediare per capire cosa sia accaduto e sollecitare una ricostruzione ai fini di un accertamento della verità. Appelli ogni volta caduti nel dimenticatoio. Ma io non mi stancherò mai di lottare. Chi ha ucciso mia figlia deve pagare". (di Silvia Mancinelli)

