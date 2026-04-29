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In Libano militari italiani distribuiscono generi prima necessità e medicinali

In Libano militari italiani distribuiscono generi prima necessità e medicinali
29 aprile 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proseguono nel Libano meridionale le attività di sostegno alla popolazione civile promosse dalla Difesa, attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), nel quadro delle iniziative di cooperazione civile-militare (Cimic) a favore delle comunità maggiormente colpite dalla crisi in corso. In tale contesto, riferisce una nota, il contingente italiano impiegato in Unifil Sector West ha realizzato un intervento a favore degli sfollati provenienti dalle aree prossime alla Blue Line, con la distribuzione di beni di prima necessità destinati alle strutture di accoglienza locali, che ospitano oltre 17.000 persone.

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Nel dettaglio, sono stati consegnati 600 kit per l’igiene personale, 2.000 cuscini e 500 confezioni di pasti pronti, affidati alla Disaster Management Unit dell’Unione delle Municipalità di Tiro, organismo locale impegnato nell’assistenza alla popolazione sfollata. L’attività è stata coordinata dal team Cimic del contingente italiano, in sinergia con le autorità politiche e sanitarie locali. A integrazione dell’intervento, sono state inoltre distribuite 700 confezioni di medicinali donate dall’associazione italiana 'Frontiere di Pace'. L’iniziativa è parte dell’assistenza umanitaria promosso dalla Difesa in Libano e conferma l’impegno del contingente italiano nel concorrere, accanto alle autorità locali e alle istituzioni libanesi, al sostegno della popolazione e alla stabilizzazione dell’area, nel quadro del mandato delle Nazioni Unite.

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crisi cooperazione civile militare assistenza umanitaria
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